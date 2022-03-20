Франция заморозила 22 млрд евро активов Центробанка россии [ Редактировать ]
Франция заморозила активы Центробанка россии. Общая сумма российского капитала составила 22 млрд евро.
Об этом сообщает ТАСС.
"Франция заморозила активы ЦБ рф на сумму 22 млрд евро", - говорится в сообщении.
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