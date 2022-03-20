Власти Евросоюза ведут подготовку к последствиям некоего возможного "ядерного инцидента". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц ЕС.

По данным издания, Еврокомиссия стимулирует государства-члены пополнить запасы йода, защитных костюмов и других средств защиты и лекарственных препаратов.

Кроме того, власти ЕС работают над способами отражения и борьбы с последствиями возможных химических и биологических атак. Работу в этом направлении европейские власти начали после того, как разведка США предупредила своих западных партнеров, что россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине.

Представитель Еврокомиссии заявил изданию, что сейчас властями ведется работа, чтобы "повысить готовность в области химических, биологических, радиологических, ядерных угроз в целом", а начата она была еще до начала российского вторжения в Украину.

Интенсивная работа европейских властей в этом направлении была спровоцирована, решением владимира путина привести ядерные силы РФ в состояние повышенной боевой готовности.