Евросоюз готовится к "ядерному инциденту" - FT [ Редактировать ]
Власти Евросоюза ведут подготовку к последствиям некоего возможного "ядерного инцидента". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц ЕС.
По данным издания, Еврокомиссия стимулирует государства-члены пополнить запасы йода, защитных костюмов и других средств защиты и лекарственных препаратов.
Кроме того, власти ЕС работают над способами отражения и борьбы с последствиями возможных химических и биологических атак. Работу в этом направлении европейские власти начали после того, как разведка США предупредила своих западных партнеров, что россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине.
Представитель Еврокомиссии заявил изданию, что сейчас властями ведется работа, чтобы "повысить готовность в области химических, биологических, радиологических, ядерных угроз в целом", а начата она была еще до начала российского вторжения в Украину.
Интенсивная работа европейских властей в этом направлении была спровоцирована, решением владимира путина привести ядерные силы РФ в состояние повышенной боевой готовности.
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