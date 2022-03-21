Удар по торговому центру в Киеве: появились фото разрушений [ Редактировать ]
Фото: Гончаренко
В Киеве после обстрела оккупантами загорелся ТРЦ на правом берегу. В сети показали последствия обстрела.
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