российская федерация выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова. Данная мера является ответом на санкции против РФ.

Об этом сообщает МИД россии.

Сообщается, что в связи с японскими санкциями против россии за войну против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.

"Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами российской федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г.", - говорится в сообщении.

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. А также блокирует продление статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Напомним, ранее Япония расширила санкции против россии за вторжение в Украину, внеся в черный список 15 представителей российских министерств и 9 государственных компаний и организаций.