В россии проговорились о громадных потерях своих оккупационных войск в Украине, процитировав на страницах пропагандистского издания официального представителя Минобороны рф с заявлением о почти 10 тысячах убитых солдат. Но вскоре материал был уже отредактирован.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Так, на российской "Комсомольской правде" вышла публикация с рассказом представителя МО рф Игоря Конашенкова о потерях их армии в Украине с момента вторжения.

"Но почти сразу из самых честных пропагандистских соображений произошло редактирование статьи и вычленение фрагмента массовой гибели военнослужащих рф. Фрагмент "по данным Минобороны рф, в ходе спецоперации в Украине ВС рф потеряли убитыми 9861 человек, ранения получили 16153 человека…" просто исчез. И правильно, зачем современной Океании знать хоть частичную правду", - отметил Подоляк.

Оригинал (был удален и затем отредактирован) доступен по этой ссылке:

https://www.kp.ru/online/news/4672522/

А вот тут можно ознакомиться с архивом: http://web.archive.org/web/20220321131726/https://www.kp.ru/online/news/4672522/

"Российское искусство лгать уже не помогает. Минобороны рф было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а… 9861. Это много. Катастрофически много для российской пропаганды. И для российских матерей. И это только начало осознания их национальной катастрофы. Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше", - комментирует ситуацию Подоляк.