В Киеве обнаружили двух пособников российских оккупантов. Отмечается, что подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Об этом сообщает голова Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

По его словам, подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Отмечается, что никаких документов они при себе не имели и постоянно путались в именах.

Имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку. Также один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору рф и там велась активная коммуникация с абонентами страны агрессора.

Также в автомобиле был включен видеорегистратор, который сейчас запрещено использовать в период военного времени.

Вражеских агентов передали в СБУ, они будут отвечать за преступление против Украины.