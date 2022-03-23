"Японії першою в Азії почала справді сильно тиснути на росію для відновлення миру" - Зеленський [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Японії, наголосивши, що вони стали першими в Азії, хто почав справді сильно тиснути на росію для відновлення миру.
Хто підтримав санкції проти Росії. Закликав продовжувати це робити. Закликав обʼєднувати зусилля держав Азії – партнерів Японії, щоб стабілізувати ситуацію, щоб росія шукала мир і зупинила цунамі свого жорстокого вторгнення в Україну.
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