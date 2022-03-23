Стокгольм поставит Киеву дополнительно 5 тысяч единиц противотанкового оружия.

Как ранее заявлял премьер Швеции Магдалена Андерссон, кроме противотанкового оружия, шведы предоставили уже шлемы и бронежилеты.

Премьер Швеции Магдалена Андерссон в воскресенье, 27 февраля, объявила на пресс-конференции о намерении поставить в Украину противотанковое оружие.

"Теперь Швеция предлагает прямую поддержку вооруженным силам Украины. Она включает 135 тысяч полевых пайков, 5 тысяч шлемов, 5 тысяч бронежилетов и 5 тысяч единиц противотанкового оружия", – сказала Андерссон.