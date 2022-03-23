Германия направит в Украину 2 тысячи ручных гранатометов [ Редактировать ]
Германия поддержит украинских военных вооружением в войне против российской федерации. Планирует прислать 2 тысячи ручных гранатометов.
Об этом пишет DPA.
Как сообщил изданию источник, Минобороны Германии планирует поставить Украине еще 2000 противотанковых вооружений Panzerfaust из запасов Бундесвера.
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