"У российской армии сбои в связи и критическая нехватка важных запасов" - NYT [ Редактировать ]
У российской армии есть сбои в связи, ей не хватает критически важных запасов, в частности топлива и воды. Об этом свидетельствуют записи переговоров с поля боя вокруг Макарова, которые проанализировали журналисты The New York Times.
Из-за сбоев связи задерживаются срочные запросы, на фоне потерь, на поддержку армии россии с воздуха.
В еще одной из трансляций слышно приказ накрыть артиллерийским огнем жилой квартал Макарова после того, как "хозяйство" (личный состав или техника оккупантов) будет отведена.
In this series of exchanges, we hear how comms failures delay urgent requests for Russian air support amid mounting casualties. Thirty minutes after the unit requested help: “You forgot about air support, [expletive] air support! You forgot!” pic.twitter.com/GkGjgFqLne— Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022
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