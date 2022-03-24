У российской армии есть сбои в связи, ей не хватает критически важных запасов, в частности топлива и воды. Об этом свидетельствуют записи переговоров с поля боя вокруг Макарова, которые проанализировали журналисты The New York Times.

Из-за сбоев связи задерживаются срочные запросы, на фоне потерь, на поддержку армии россии с воздуха.

В еще одной из трансляций слышно приказ накрыть артиллерийским огнем жилой квартал Макарова после того, как "хозяйство" (личный состав или техника оккупантов) будет отведена.