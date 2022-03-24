"Повстань, народе мій!": Андрухович и коллектив Ивано-Франковского драматического театра рассказали историю украденной песни [ Редактировать ]
В день, который уже получил в народе название Месяц Несокрушимости, в прямом эфире телемарафона известный писатель Юрий Андрухович с коллективом Ивано-Франковского драматического театра исполнили песню со столетней историей "Повстань, народе мій!", которая когда-то была украдена и известна многим под названием "Вставай, страна огромная".
Перед выступлением Андрухович обратился к зрителям.
"Песню, которую вы сейчас услышите, многим из вас знакома. Она якобы родилась в один из первых дней после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в 1941 году. Текст ее, якобы, написал русский поэт Василий Лебедев-Кумач. И это действительно так. Он написал эти слова. А вот мелодия, украденная, ведь родилась значительно раньше - в 1919 году в рядах криворожских повстанцев Украинской Народной Республики. И называется эта песня "Повстань, народе мій!".
Юрий Андрухович вместе с коллективом Ивано-Франковского драматического театра пожелал стране: "Пусть эта песня вновь вдохновляет нас, украинцев, на священный отпор рашистским оккупантам. Мы победим!".
по теме
В четвер, 24 березня, президент України Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО
В четвер, 24 березня, президент України Володимир Зеленський звертається до депутатів шведського парламенту щодо війни Росії проти нашої країни
В четверг утром, 24 марта, российский военный корабль пять раз выстрелил по берегу Одесской области
Прямо сейчас русские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в россию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год из-за войны в Украине