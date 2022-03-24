В день, который уже получил в народе название Месяц Несокрушимости, в прямом эфире телемарафона известный писатель Юрий Андрухович с коллективом Ивано-Франковского драматического театра исполнили песню со столетней историей "Повстань, народе мій!", которая когда-то была украдена и известна многим под названием "Вставай, страна огромная".

Перед выступлением Андрухович обратился к зрителям.

"Песню, которую вы сейчас услышите, многим из вас знакома. Она якобы родилась в один из первых дней после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в 1941 году. Текст ее, якобы, написал русский поэт Василий Лебедев-Кумач. И это действительно так. Он написал эти слова. А вот мелодия, украденная, ведь родилась значительно раньше - в 1919 году в рядах криворожских повстанцев Украинской Народной Республики. И называется эта песня "Повстань, народе мій!".

Юрий Андрухович вместе с коллективом Ивано-Франковского драматического театра пожелал стране: "Пусть эта песня вновь вдохновляет нас, украинцев, на священный отпор рашистским оккупантам. Мы победим!".