В Мариуполе трагически погиб украинский боец MMA [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В Мариуполе погиб украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун.
Об этом сообщает Украинская федерация смешанных боевых искусств (UFMMA) в Instagram.
Егор погиб накануне при обороне города.
Отмечается, что 23 марта стартовал чемпионат мира по ММА GAMMA. На соревнованиях боец должен был выступить в составе сборной Украины, но все планы были нарушены из-за начала войны.
Как настоящий патриот своей Родины, Биркун отправился на фронт защищать целостность страны.
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