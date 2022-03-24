В Мариуполе погиб украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун.

Об этом сообщает Украинская федерация смешанных боевых искусств (UFMMA) в Instagram.

Егор погиб накануне при обороне города.

Отмечается, что 23 марта стартовал чемпионат мира по ММА GAMMA. На соревнованиях боец должен был выступить в составе сборной Украины, но все планы были нарушены из-за начала войны.

Как настоящий патриот своей Родины, Биркун отправился на фронт защищать целостность страны.