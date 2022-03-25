Померла вдова Василя Стуса Валентина Попелюх [ Редактировать ]
25 березня померла Валентина Попелюх - вдова українського поета-дисидента Василя Стуса. Про це розповіла її невістка Тетяна Стус у Facebook.
Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої...Валічка, я щаслива, що ми торкалися життями одна одну. І що провели поруч жаскі дні кінця лютого – початку березня, коли Душа Твоя так ніжно прощалася з цим виміром.
Музей Василя Стуса згадав Валентину Попелюх такими словами:
Попелюшка, ластівочка, Вальочок", як називав її Василь, була вірним другом, надійним плечем, яка залишалася з Поетом навіть тоді, коли від нього, здавалося, відвернувся увесь світ. Валя назавжди залишиться в пам’яті і серці свого сина, онуків, правнуків, сестри та племінників… Така ласкава. Така тендітна. Віримо, що її душа перебуває разом із Василем – в мирі, любові та спокої.
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