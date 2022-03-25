25 березня померла Валентина Попелюх - вдова українського поета-дисидента Василя Стуса. Про це розповіла її невістка Тетяна Стус у Facebook.

Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої...Валічка, я щаслива, що ми торкалися життями одна одну. І що провели поруч жаскі дні кінця лютого – початку березня, коли Душа Твоя так ніжно прощалася з цим виміром.

Музей Василя Стуса згадав Валентину Попелюх такими словами: