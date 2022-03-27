В боях за Мариуполь украинские защитники ликвидировали сержанта путинской армии Владимира Кривопалова. Он был замкомандиром взвода и командиром десантно-штурмового отделения 810-й отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота рф.

В Крыму признали смерть оккупанта на войне в Украине. В частности, о ней в Telegram сообщил так называемый "губернатор" оккупационной администрации Севастополя Владимир Разгожаев.

По его словам, погибший командир морпехов из временно оккупированного Крыма родился в Москве. С 2014 года он служил в севастопольской войсковой части 13140.

"Владимир Николаевич погиб при боях за освобождение Мариуполя, был в группе вместе с замкомандующим ЧФ Андреем Палием", – высказался Развожаев.

Известно, что ликвидированного украинскими защитниками оккупанта уже похоронили в Севастополе. Вместе с тем пропагандистское издание "РИА Новости Крым" признало, что только за минувшую неделю в городе похоронили шестерых военнослужащих вражеской армии рф, причем пятеро из них – из 810-й бригады ЧФ, которая обстреливала и бомбила Мариуполь.