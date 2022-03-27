Американский актер и режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать вручение кинопремии "Оскар", если на церемонии не дадут выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому. С таким призывом Шон Пенн выступил в интервью CNN.

По его данным, американская киноакадемия решила не давать Зеленскому слово по видеосвязи на церемонии вручения золотых статуэток по видеосвязи. 94-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет в ночь на 28 марта, ее начало намечено на 3 часа ночи по Киеву.

Если окажется, что так и выйдет, я бы предложил всем участникам - я понимаю, что это минута их личной гордости за себя и за их фильмы, - объявить протест и бойкотировать церемонию вручения премии "Оскар". Что касается меня: если это произойдет, то, вернувшись [в США], я публично расплавлю свои статуэтки.

Напомним, что Шон Пенн дважды становился лауреатом премии "Оскар" как лучший главный актер:

в 2004 году за роль в детективе Клинта Иствуда "Таинственная река" ;

в 2009 году за драму о геях "Харви Милк".

Хобби Шона Пенна - съемки документалок и интервью с известными и скандальными людьми. Самое известное - интервью с мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром, более известным как "Эль Чапо". Вскоре после встречи с Шоном Пенном Эль Чапо арестовали.

В ноябре 2021 года Шон Пенн начал снимать в Украине документальный фильм о войне на Донбассе. После вторжения российских войск он выехал в Варшаву соображений безопасности.