В россии назвали условие для встречи Путина и Зеленского [ Редактировать ]
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Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что встреча президента россии владимира путина и президента Украины Владимира Зеленского будет якобы контрпродуктивна, если ее цель состоит только в обмене мнениями. По его словам, руководитель Кремля считает принципиально важным, чтобы встречи были хорошо подготовлены.
"Сейчас ситуация такова и кризисная обстановка в Украине, конфликт так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "что ты думаешь, а что я думаю" сейчас просто будет контрпродуктивно. Встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам", - заявил лавров.
В свою очередь пресс-секретарь руководителя Кремля дмитрий песков заявил, что прогресса относительно встречи Зеленского и путина пока нет. При этом он добавил, что после встречи делегаций в Стамбуле не будет встречи лидеров не ожидается.
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