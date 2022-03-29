Українська делегація пропонує росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який бере участь у переговорах з росією, на брифінгу 29 березня у Туреччині.

Що стосується таких питань, як наприклад, Крим, то це теж окремий пункт договору. Ми пропонуємо зафіксувати пропозицію України і росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя окремо.

Подоляк також додав, що окремим пунктом Україна пропонує російській стороні, що Україна і росія протягом цього часу, доки триватимуть переговори, не будуть використовувати військові чи збройні якісь сили для того, щоб вирішити питання Криму.