Україна пропонує вирішувати питання Криму упродовж 15 років [ Редактировать ]
Українська делегація пропонує росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який бере участь у переговорах з росією, на брифінгу 29 березня у Туреччині.
Що стосується таких питань, як наприклад, Крим, то це теж окремий пункт договору. Ми пропонуємо зафіксувати пропозицію України і росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя окремо.
Подоляк також додав, що окремим пунктом Україна пропонує російській стороні, що Україна і росія протягом цього часу, доки триватимуть переговори, не будуть використовувати військові чи збройні якісь сили для того, щоб вирішити питання Криму.
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