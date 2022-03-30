У районі Чернігова окупанти гатять з артилерії. До того ж ворожі війська активно залучають диверсантів.

Окупанти намагаються розгорнути діяльність ДРГ на усьому Сіверському напрямку. Про це повідомили в Генштабі 30 березня.

Ворог до того ж продовжує обладнувати свої позиції для обстрілів Чернігівщини.

"На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних Сил України і об’єктах інфраструктури в районі міста Чернігова", – мовиться в повідомленні.