Президент України Володимир Зеленський провів годинну телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Про це голова держави повідомив у своєму Twitter.



"Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - написав президент Зеленський.

Білий дім опублікував пресреліз за підсумками розмови Байдена з Зеленським.

Лідери обговорили те, що Сполучені Штати працюють цілодобово, щоб виконати основні запити України щодо допомоги в галузі безпеки, критичні наслідки такої зброї для конфлікту, а також зусилля Сполучених Штатів з союзниками та партнерами щодо пошуку додаткових можливостей для надання допомоги.

Президент США Байден поінформував Зеленського про те, що Сполучені Штати мають намір надати уряду України $500 млн у вигляді прямої бюджетної допомоги.

Нагадаємо, що у Байдена назвали умову для діалогу з путіним.