Байден пообіцяв Зеленському $500 мільйонів допомоги [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів годинну телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Про це голова держави повідомив у своєму Twitter.
"Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - написав президент Зеленський.
Білий дім опублікував пресреліз за підсумками розмови Байдена з Зеленським.
Лідери обговорили те, що Сполучені Штати працюють цілодобово, щоб виконати основні запити України щодо допомоги в галузі безпеки, критичні наслідки такої зброї для конфлікту, а також зусилля Сполучених Штатів з союзниками та партнерами щодо пошуку додаткових можливостей для надання допомоги.
Президент США Байден поінформував Зеленського про те, що Сполучені Штати мають намір надати уряду України $500 млн у вигляді прямої бюджетної допомоги.
Нагадаємо, що у Байдена назвали умову для діалогу з путіним.
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