До Маріуполя відправили 45 автобусів для евакуації громадян [ Редагувати ]
Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про те, що до Маріуполя відправили 45 автобусів для евакуації громадян. Про це вона сказала у відеозверненні.
Сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету "Червоного Хреста" про те, що рф підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ. По маршруту до Маріуполя відправляємо 45 автобусів.
28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка, а 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя.
Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста.
Крім того, на сьогодні також погоджено два гуманітарні коридори: доставка гумдопомоги і евакуації людей з Мелітополя, а також проїзд колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.
На зворотньому шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.
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