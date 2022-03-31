Чоловік депутата Стефанишиної загинув від російскього снаряду [ Редагувати ]
Народний депутат від партії "Голос" Ольга Стефанишина повідомила, що ось російського снаряда біля Чернігова загинув її чоловік. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Інцидент стався 30 березня.
Мій улюблений чоловік Богдан загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми не на зв'язку. Мені дуже боляче. Сука війна.
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