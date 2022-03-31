Cупутник Maxar Technologies Worldview-3 показав великий натовп людей біля продуктового магазину в Маріуполі 29 березня 2022 року Джерело: Space.com

Супутники продовжують надавати уявлення про широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, що завдає неабияких страждань українському народу.

29 березня супутник WorldView-3 компанії Maxar Technologies зробив знімок, на якому видно, як сотні людей стоять у черзі біля продуктового магазину в Маріуполі. Нині у Маріуполі важко знайти їжу, воду та інші предмети першої потреби.

Місто знаходиться в облозі вже більше місяця — майже з того часу, як 24 лютого розпочалося російське вторгнення в Україну.

Зруйнований Маріуполь із космосу

Росія розглядає захоплення міста як стратегічний пріоритет і постійно обстрілює його ракетами та артилерією, руйнуючи житлові будинки, продуктові магазини, театри та знищує мирну інфраструктуру.

Супутники, якими управляють Maxar, Planet, BlackSky та інші компанії, неодноразово документували цю шкоду та руйнування протягом останнього місяця. Нова партія зображень Maxar ще більше конкретизує їх.

Наприклад, на двох фотографіях WorldView-3, зроблених у вівторок, видно, що багатоквартирні будівлі та приватні будинки перетворилися на руїни.

Вигляд зруйнованих будинків у Маріуполі

Вторгнення в Україну зробило Росію чимось на зразок "міжнародного вигнанця". США та інші країни у відповідь запровадили жорсткі економічні санкції, а ряд відомих компаній припинили свою діяльність у Росії.

Нагадаємо, що раніше у Маріуполі під час війни загинув лікар Анатолій Казанцев.

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