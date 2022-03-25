В результате бомбардировки Драматического театра в Мариуполе, где люди укрылись в убежище, могли погибнуть 300 человек. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном.

Ранее официальной информации о числе погибших не было. По предварительным данным, перед бомбардировкой в убежище могло находиться до тысячи людей.

Напомним, что генерал полиции Аброськин предложил обменять себя на детей из Мариуполя.