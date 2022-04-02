"Є серйозні руйнування": з'явилися подробиці ракетного удару по Дніпру [ Редагувати ]
У суботу, 2 квітня, російські окупаційні війська нанесли авіаудари по Дніпропетровщині, унаслідок чого виникли серйозні руйнування інфраструктури. ППО України відбила значну кількість атак.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Уночі окупанти атакували ракетами інфраструктурний об’єкт у місті Дніпро, через що двоє людей зазнали поранень, а сам об'єкт - серйозних руйнувань.
Також був приліт на автозаправку у Кривому Розі. Це спричинило пожежу, яку наразі рятувальники затушили. Обійшлося без постраждалих.
Водночас українська протиповітряна оборона збила над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та 1 безпілотник.
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