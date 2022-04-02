Окупанти пішли з Городні на Чернігівщину [ Редагувати ]
Окупанти пішли з Городні на Чернігівщину. Про це повідомив голова Городнянського ТО Андрій Богдан.
За словами мера, перед відходом російські загарбники підірвали переправу та відрізали частину громади від сполучення з Черніговом.
по темі
Російські окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя Мар'яну Вишемирську, фото якої з розбомбленого Росією маріупольського пологового будинку у березні облетіли світ
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в область зайшла велика кількість ворожих військ з території росії
В білоруському місті Наровля окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно
Є небезпека перекидання вогню на житлові будинки
В суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський сказав, що ми витримали в рази більше, ніж думав ворог