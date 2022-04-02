Окупанти обстріляли парк у Харкові: є поранений [ Редагувати ]
В суботу, 2 квітня, декілька російських ракет вибухнули на території Центрального парку культури і відпочинку імені Горького в Харкові. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківська міська рада в Telegram.
Зранку знову продовжилися обстріли. Росіяни вже не вперше обстріляли із "Градів" парк імені М. Горького. Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий, чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу.
Під час обстрілу у парку працювали люди. 57-річний озеленювач отримав поранення та був доставлений до лікарні.
Також через обстріл було поламано старовинні дерева, пошкоджено сцену в Ретро-парку, деякі кафе та паркові дивани.
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