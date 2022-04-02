Українські армійці захопили новітній російський гелікоптер (фото) [ Редагувати ]
Українські армійці захопили трофейний російський гелікоптер КА-52 "Алігатор". Про це повідомляє Командування сил спеціальних операцій ЗСУ.
Подробиці захоплення ворожого гвинтокрила не повідомляються. Тепер він стане на захист України.
За даними Генштабу на ранок 2 квітня окупанти втратили в Україні 134 гелікоптерів і 143 літаки.
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