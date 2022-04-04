В Сербії президента переобрали на другий термін [ Редагувати ]
Чинний президент Сербії Александар Вучич набрав 59% голосів на президентських виборах, що означає його перемогу відразу у першому турі. Про це повідомила Державна виборча комісія після підрахунку 91,8% бюлетенів.
Комісія також заявила, що правляча Сербська прогресивна партія Вучича виграла парламентські вибори, набравши 43,2% голосів.
Кандидат у президенти від опозиції Здравко Понош, генерал армії у відставці, набрав 18%, а його альянс "Єдність заради перемоги" - 13,3%.
Соціалістична партія Сербії, давній партнер із коаліції Вучича, посіла третє місце з 11,6%.
На виборах проголосувало 58,6% від загальної кількості зареєстрованих виборців.
Вторгнення росії в Україну дуже вплинуло на кампанію в Сербії, яка все ще відновлюється після балканських воєн та ізоляції 1990-х років.
Сербія майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує зв'язки з російськими військовими. Кремль також підтримує опозицію Белграда щодо незалежності Косова.
Хоча Сербія підтримала дві резолюції ООН, які засуджують вторгнення росії до України, вона відмовилася запроваджувати санкції проти Москви.
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