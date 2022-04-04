росія має понести сувору відповідальність: в Японії відреагували на "різанину в Бучі [ Редагувати ]
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Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив жорстокі вбивства мирних жителів Бучі.
Він закликав притягнути hосію до суворої відповідальності за ці злочини.
"Я глибоко вражений тим фактом, що на околицях Києва чинять жахливі звірства проти мирних жителів. Вбивство безневинних цивільних осіб є порушенням міжнародного гуманітарного права. Це абсолютно нестерпно, і Японія найрішучішим чином засуджує це. hосія повинна понести сувору відповідальність за ці дії", - закликав прем'єр.
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