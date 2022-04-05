Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв вислати кількох дипломатів з представництва рф. Про це повідомлялось під час брифінгу єврочиновника.

Після різанини в Бучі ЄС розширив санкції проти росії. Нові обмеження стосуватимуться десятків компаній, а також політиків, бізнесменів і пропагандистів.

Окрім того, Боррель оголосив персонами нон грата низку дипломатів із посольства рф при Євросоюзі. Точна кількість висланих росіян наразі невідома.