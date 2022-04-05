Румунія оголосила 10 російських дипломатів персонами нон грату [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Румунії оголосило 10 російських дипломатів персонами нон грату. Засудило російських військових за їх звірства в Бучі.
Про це пише пресслужба Міністерства закордонних справ Румунії.
"Міністерство закордонних справ повідомляє, що румунська влада прийняла рішення оголосити персонами non grata на території Румунії 10 осіб, які працюють у посольстві рф в Бухаресті, враховуючи, що їхня діяльність та дії суперечать положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - пише пресслужба.
МЗС країни викликало посла росії у Бухаресті Валерія Кузьміна, аби довести до відома рішення щодо оголошення його колег послами нон грату.
Також країна рішуче засудила росію за злочини, які вона скоїла у Бучі та інших населених пунктах.
по темі
Європейський союз може запровадити п'ятий пакет санкцій проти росії протягом наступних двох днів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився думками щодо можливої допомоги грузинської влади росії в уникненні санкцій
Європейський Союз оголосив 19 російських дипломатів персонами нон ґрата за "участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу"
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет засудив події, які відбулись в Бучі в період окупації російськими військовими
Україна розраховує на спецоперацію Туреччини, щодо евакуації турецьких громадян з Маріуполя