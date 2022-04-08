ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців [ Редагувати ]
Європейський союз запроваджує доступний та безоплатний роумінг для українських біженців. Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.
24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. У майбутньому кількість операторів може збільшитися.
"Це важливий цифровий євроінтеграційний крок для України. Окремо хочу відзначити зусилля Єврокомісії та Європарламенту для об'єднання всіх операторів Європи, а також НКРЗІ та ДССЗЗІ України", - прокоментував очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Телекомунікаційні оператори вже безплатно роздали мільйони SIM-карток біженцям з України. Багатьом біженцям, що використовують такі SIM-картки, також вдалося скористатися можливістю здійснення міжнародних дзвінків в Україну без оплати.
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