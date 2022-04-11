В Україні запустили додаток "ТиХто" для швидкої перевірки підозрілих осіб [ Редагувати ]
В Україні запустили додаток "ТиХто" для швидкої перевірки підозрілих осіб. Про це повідомляє СБУ.
Програма спрощує процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, вулицях та вході в укриття.
Додаток не зберігає та не передає персональні дані осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.
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