З початку війни в Україні загинули 186 дітей [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 530 дітей. Так, в результаті російської агресії загинули 186 дітей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Facebook.
Понад 530 дітей постраждали в Україні в результаті збройного вторгнення рф в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 2022 року 185 дітей загинули і понад 344 отримали поранення.
При цьому наголошується, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецької області - 113,
- Київській - 99,
- Харківській - 76,
- Чернігівській - 54,
- Миколаївської - 40,
- Луганській - 36,
- Херсонській - 36,
- Запорізькій - 22,
- Київ - 16,
- Сумський - 16,
- Житомирській - 15.
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