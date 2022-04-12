З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 530 дітей. Так, в результаті російської агресії загинули 186 дітей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Facebook.

Понад 530 дітей постраждали в Україні в результаті збройного вторгнення рф в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 2022 року 185 дітей загинули і понад 344 отримали поранення.

При цьому наголошується, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у: