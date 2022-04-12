Під Києвом окупанти з БМП розстріляли родину: загинуло 5 людей з дітьми [ Редагувати ]
У Київській області російські окупанти розстріляли родину з бойової машини піхоти. Згинули дворічна дитина, 14-річний підліток, двоє жінок та бабуся.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов у соцмережі Facebook.
За його словами, розстріляне авто та тіла загиблих виявили правоохоронці під час зачистки території.
Подія сталася у середині березня на Гавронщині поблизу села Макарів.
Сім'я на авто намагалась евакуюватись з окупованого росіянами населеного пункту. Машину розстріляли навіть попри те, що на ній був білий прапор та напис "діти".
Важкопораненого водія було шпиталізовано.
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