У Київській області російські окупанти розстріляли родину з бойової машини піхоти. Згинули дворічна дитина, 14-річний підліток, двоє жінок та бабуся.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов у соцмережі Facebook.

За його словами, розстріляне авто та тіла загиблих виявили правоохоронці під час зачистки території.



Подія сталася у середині березня на Гавронщині поблизу села Макарів.

Сім'я на авто намагалась евакуюватись з окупованого росіянами населеного пункту. Машину розстріляли навіть попри те, що на ній був білий прапор та напис "діти".

Важкопораненого водія було шпиталізовано.