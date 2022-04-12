На трасі Чернігів-Київ на міні підірвався автомобіль (фото) [ Редагувати ]
На автодорозі Чернігів-Київ на міні підірвався цивільний легковий автомобіль. Внаслідок цього водій загинув на місці.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
Повідомляється, що напередодні близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення, що на автошляху у селі Красне Чернігівського району підірвалося авто.
На місці події поліцейські встановили, що 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Там автівка наїхала на протитанкову міну. Внаслідок вибуху водій загинув на місці.
За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.
Зокрема, правоохоронці закликають громадян бути вкрай уважними та обережними, особливо на територіях, які тимчасово були в окупації російських військ.
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