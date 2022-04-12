На Луганщині морги переповнені тілами померлих і загиблих - голова ОВА [ Редагувати ]
Морги у підконтрольних містах Луганщини переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Електроенергія з перебоями, або відсутня взагалі. Тіла лежать також у підвалах. Зберігати їх неможливо, тож у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла у нових визначених місцях. Всі цвинтарі знаходяться не в межах міст, через обстріли поховання там неможливі.
У Сєвєродонецьку власті організували нове місце поховання у відносно безпечному місці. Ями копають трактором і систематизують могили в реєстр. Кожного загиблого чи померлого природнім шляхом ховають в окремій могилі, за 48 днів війні - близько 400 поховань. Більшість опізнані.
У Лисичанську також організовано нове місце для поховань. Загиблих та померлих ховають у братерських могилах. Складна ситуація в Попасній та Рубіжному. Через часткову окупацію міст росіянами вивіз тіл неможливий, захоронення здійснюють самі мешканці у дворах житлових секторів. Через обстріли, у певних районах, тіла залишаються лежати на вулицях.
Там, куди доступ є - тіла збирають та перевозять до приміських цвинтарів. Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину.
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