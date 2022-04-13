Помер зірка фільмів "Поліцейський з Беверлі-Хіллз" і "Проблемна дитина" (відео) [ Редагувати ]
Американський актор і комік Гілберт Готфрід помер у вівторок на 68-му році життя. Про це сім'я артиста повідомила на його офіційній сторінці у Twitter.
Ми... повідомляємо про те, що наш улюблений Гілберт Готфрід помер після тривалої хвороби.
Причина смерті актора - міотонічна дистрофія.
Готфрід був комедійним актором. Він зіграв ролі у таких фільмах, як "Проблемна дитина" (Problem Child, 1990) та "Поліцейський з Беверлі-Хіллз - 2" (Beverly Hills Cop II, 1987).
Готфрід також був відомий американському глядачеві як стендап-комік та актор озвучки. Зокрема, саме його голосом розмовляв папуга Яго у мультфільмах про Аладдіна кінокомпанії Disney.
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