Американський актор і комік Гілберт Готфрід помер у вівторок на 68-му році життя. Про це сім'я артиста повідомила на його офіційній сторінці у Twitter.

Ми... повідомляємо про те, що наш улюблений Гілберт Готфрід помер після тривалої хвороби.

Причина смерті актора - міотонічна дистрофія.

Готфрід був комедійним актором. Він зіграв ролі у таких фільмах, як "Проблемна дитина" (Problem Child, 1990) та "Поліцейський з Беверлі-Хіллз - 2" (Beverly Hills Cop II, 1987).

Готфрід також був відомий американському глядачеві як стендап-комік та актор озвучки. Зокрема, саме його голосом розмовляв папуга Яго у мультфільмах про Аладдіна кінокомпанії Disney.