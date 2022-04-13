Окупанти спалюють вбитих і закатованих українців у мобільних крематоріях - розвідка [ Редагувати ]
Керівництво росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки ЗСУ.
Після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в Бучі на Київщині, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.
У Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних жителів. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.
Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівщини. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у Новоайдарі Луганської області.
Також, збройні сили росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховати реальну кількість своїх вояків, які загинули під час вторгнення до України, та відмови у виплатах родинам загиблих росіян.
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