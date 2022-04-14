Що відбувається на виїздах з України: прикордонники розповіли про ситуацію [ Редагувати ]
Прикордонники повідомили про ситуацію перед пунктами пропуску з сусідніми державами на виїзді з України станом на 06:00 14 квітня.
Про це повідомляє Західно регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон.
Виїзд в Польщу
Найбільші черги на виїзд з України спостерігаються в пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею. Там зібралося 20 легкових авто і 7 автобусів. У пункті "Шегині" в черзі стоять 9 автобусів. У "Рава-Руській" виїзду очікують 10 автобусів.
В інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею, включаючи "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Грушів" і "Смольниця", черг немає.
Виїзд в Угорщину
У пункті пропуску "Тиса" виїзду очікують 14 автобусів. У пунктах "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка" і "Вилок" черг немає.
За даними прикордонників, черги відсутні на пунктах пропуску на виїздах в:
- Словацьку Республіку
- Румунію
- Республіку Молдова.
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