Голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук повідомив, що в області змінили час комендантської години. Про це у Facebook.

У Чернівецькій області з 14 квітня комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00.

Повідомляється, що у цей період рух вулицями населених пунктів для цивільного населення заборонено.