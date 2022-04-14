За добу евакуювались понад 2500 осіб [ Редагувати ]
За 14 квітня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 2557 осіб. Про це повідомляє Офіс Президента.
Зокрема, евакуаційними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя дісталися 2332 особи:
- з них 289 - із Маріуполя,
- 2043 людини евакуйовано з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області.
Також з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області вдалося вивезти 225 людей.
Повідомляється, що під час евакуації окупаційні війська постійно порушували режим тиші.
Загалом за добу евакуйовано 2557 осіб.
по темі
На вівторок, 12 квітня, Україна погодила гуманітарні коридори для евакуації населення
На суботу, 9 квітня, в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів
Станцію "Краматорськ" закрито для евакуації та приймання поїздів
На 7 квітня влада отримала погодження на відкриття 10 гуманітарних коридорів, в тому числі з Маріуполя
"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 7 квітня в межах України та за кордон