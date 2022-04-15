Банки відновили продаж валюти: скільки просять за долар і євро [ Редагувати ]
Більшість українських банків 15 квітня відновили продаж готівкової валюти після дозволу НБУ. При цьому вони встановили курс на максимально дозволеному рівні - офіційний курс плюс 10%, що становить 32,17-32,18 грн/$1. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На валютний ринок вийшли більшість банків, серед яких ПриватБанк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк.
Є винятки, зокрема державний Укргазбанк декларує продаж по 31 грн/$1, а державний Ощадбанк поки що, як і раніше, валюту не продає.
Щодо курсу купівлі валюти, то майже у трьох держбанків його встановлено на мінімально можливому рівні - офіційному курсі НБУ 29,2549 грн/$1, і лише Укргазбанк пропонує 29,5 грн/$1.
Водночас багато комерційних банків пропонують більш вигідні котирування, зокрема Райффайзен - 31,45 грн/$1, Альфа-Банк і ТАСкомбанк - 31,5 грн/$1.
Згідно з даними ресурсів Мінфін і Finance.ua, легалізація продажу готівкової валюти призвела до зниження її курсу на "чорному" ринку на 0,2-0,3 грн - до 32,2-32,6 грн/$1.
Нагадаємо, що НБУ 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, крім продажу валюти, і зафіксував курс на рівні офіційного на той день - 29,2549 грн/$1.
по темі
Національний банк України дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню
У Національному банку заявили про те, до чого може призвести тривала фіксація обмінного курсу валют
Національний банк України запропонував уряду націоналізувати активи виведених з ринку МР-банку та Промінвестбанку - "дочок" російських Сбербанку та ВЕБ.РФ. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко
Держава гарантуватиме повернення депозитів українцям на час воєнного стану та три місяці після його завершення. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила створення керованого рахунку для надання допомоги Україні. Це дасть донорам інструмент для переказів Києву, йдеться у повідомленні МВФ