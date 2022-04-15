Більшість українських банків 15 квітня відновили продаж готівкової валюти після дозволу НБУ. При цьому вони встановили курс на максимально дозволеному рівні - офіційний курс плюс 10%, що становить 32,17-32,18 грн/$1. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На валютний ринок вийшли більшість банків, серед яких ПриватБанк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк.

Є винятки, зокрема державний Укргазбанк декларує продаж по 31 грн/$1, а державний Ощадбанк поки що, як і раніше, валюту не продає.

Щодо курсу купівлі валюти, то майже у трьох держбанків його встановлено на мінімально можливому рівні - офіційному курсі НБУ 29,2549 грн/$1, і лише Укргазбанк пропонує 29,5 грн/$1.

Водночас багато комерційних банків пропонують більш вигідні котирування, зокрема Райффайзен - 31,45 грн/$1, Альфа-Банк і ТАСкомбанк - 31,5 грн/$1.

Згідно з даними ресурсів Мінфін і Finance.ua, легалізація продажу готівкової валюти призвела до зниження її курсу на "чорному" ринку на 0,2-0,3 грн - до 32,2-32,6 грн/$1.

Нагадаємо, що НБУ 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, крім продажу валюти, і зафіксував курс на рівні офіційного на той день - 29,2549 грн/$1.