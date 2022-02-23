В НБУ сообщили, как будут работать банки и что будет с курсом гривны [ Редактировать ]
Источник: НБУ
После введения чрезвычайного положения банковская система Украины будет работать в обычном режиме. Об этом заявили в Национальном банке Украины.
Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в общем продолжается в обычном режиме. У НБУ достаточно резервов для обеспечения банков наличными.
В НБУ признали, что на фоне значительного напряжения в информационной среде из-за агрессивной политики России спрос на валютном рынке ощутимо преобладает над предложением.
Нацбанк продолжает через проведение интервенций по продаже валюты сглаживать чрезмерные курсовые колебания. С начала года Национальный банк продал $2,1 млрд. Для сравнения, в марте 2020 года НБУ вынужден за один месяц продать почти $2,3 млрд для успокоения ажиотажного спроса на рынке, возникшего на фоне развертывания коронакризиса.
В НБУ отмечает, что ситуация на валютном рынке по-прежнему остается контролируемой:
- Украина имеет достаточный объем международных резервов (около $28 млрд), который, несмотря на уменьшение, на сегодняшний день выше, чем в начале марта 2020 года ($26,6 млрд). Кроме того, международное сообщество уже объявило о масштабных пакетах финансовой помощи Украине.
- На сегодняшний день нет макроэкономических причин для ослабления гривны. Основной причиной преобладания спроса над предложением на валютном рынке остается психологический фактор.
- Отказ от фиксации курса и переход к плавающему курсообразованию значительно увеличили устойчивость валютного рынка к шокам.
- Остаток наличной иностранной валюты в банковской системе находится на должном уровне – около $1,2 млрд. Национальный банк не получал жалоб населения об отсутствии наличной валюты в кассах банков. Следовательно, в банковской системе нет дефицита наличной валюты.
- Поставки наличной иностранной валюты, согласованные Национальным банком, осуществляются по плану. НБУ также располагает достаточным запасом наличной валюты, чтобы поддерживать при необходимости валютную ликвидность банковской системы.
Напомним, что НБУ на четверг, 24 февраля, поднял официальный курс американского доллара и евро на 27 копеек.
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