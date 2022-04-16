На Харківщині чоловік та дружина публічно закликали підтримувати дії країни-агресора. СБУ повідомила колаборантам про підозру. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що подружжя із села Староверівка Красноградського району зняло відео з публічними закликами до підтримки дій росії в Україні та виклало відеоролик у соцмережі.

Згодом жінка розмістила ще одне відео, в якому закликала до активної співпраці з Росією.

Досудове розслідування продовжується.