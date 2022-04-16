На Харківщині затримали подружжя-колаборантів [ Редагувати ]
На Харківщині чоловік та дружина публічно закликали підтримувати дії країни-агресора. СБУ повідомила колаборантам про підозру. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Зазначається, що подружжя із села Староверівка Красноградського району зняло відео з публічними закликами до підтримки дій росії в Україні та виклало відеоролик у соцмережі.
Згодом жінка розмістила ще одне відео, в якому закликала до активної співпраці з Росією.
Досудове розслідування продовжується.
по темі
У четвер, 14 квітня, російські війська з вертольотів обстріляли низку сіл Харківської області
В середу, 13 квітня, мобільні підрозділи Збройних сил збили два російських літаки
Росія вже 41-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирних людей
Українські захисники у боях під Харковом ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади
За минувшие сутки, 27 марта, российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов