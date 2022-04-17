Ситуація на кордонах змінилися: випускають лише із закордонним паспортом [ Редагувати ]
Ситуація на кордонах трохи змінилися. Випускають лише із закордонним паспортом. Тепер заборонний в’їзд по українському паспорту та id-картці з 16.04.2022 00:00.
Стосовно правил перетину кордону: є ПКМУ 57, в якому описані правила перетину кордону. Згідно з інформацією, отриманої на гарячій лінії держкордонної служби, змін у ПКМУ 57 не вносили. Громадяни повинні виконувати правила перетину кордону згідно ПКМУ 57. Рішення про перетин кордону по українському паспорту та Аїді карті було усним і воно так само усно змінилося з 0000 16-го 0 4-го.
Хто може виїхати за кордон
Під час дії воєнного стану перетинати державний кордон України дозволено:
- дітям;
- жінкам;
- чоловікам віком від 60 років.
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