Окупанти масово обстріляли населені пункти під Кривим Рогом [ Редагувати ]
Російські загарбники вночі обстріляли населені пункти поблизу Кривого Рогу, зруйнованні приватні і багатоквартирні будинки. Про це у Facebook повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, російська армія використовувала реактивні системи залпового вогню і бочкову артилерію. Під "масованими" обстрілами опинилися Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та інші.
"Вночі орки масово обстріляли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка тощо. Відбуваються руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектору. Постраждалих немає", - повідомив Вілкул.
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