Росія готує потужні кібератаки проти ЄС і США - спецслужби [ Редагувати ]
Окупанти готують серію масованих кібератак проти країн, які підтримують і фінансують Україну, а також постачають їй озброєння, боєприпаси та обладнання. Про це повідомляє пресслужба Агентства з кібербезпеки США.
Члени мережі обміну розвідданими "П'ять очей" - зовнішні розвідки США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії - повідомили про підготовлювані масові кібератаки.
Розвиток розвідувальних даних в останні тижні вказує на те, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак.
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