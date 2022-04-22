У Запорізькій області впав літак Ан-26 [ Редагувати ]
Вранці 22 квітня у Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються.
Ан-26 - турбогвинтовий військово-транспортний літак. Екіпаж: 3-5 людей залежно від модифікації. Вантажопідйомність - 5500 кг. На його борту може перебувати до 40 людей.
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