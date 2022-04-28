Парламентська асамблея Ради Європи виступила за створення міжнародного трибуналу, який займатиметься злочинами росії в Україні. Про це повідомила прес-служба ПАРЄ.

Асамблея, звідки виключили рф, ухвалила резолюцію на основі доповіді німецького депутата Франка Швабе, голови групи соціалістів у ПАРЄ.

ПАРЄ заявила, що "занепокоєна зростаючою кількістю свідчень звірств, вчинених російськими збройними силами", і висловила повну підтримку всім зусиллям, спрямованим на розслідування порушень росією міжнародних норм у галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також інших міжнародних злочинів, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноциду та відповідальність агресора.

Як уточнила глава делегації Верховної Ради в Асамблеї Марія Мезенцева, цим документом ПАРЄ звертається до членів Ради Європи із закликом негайно створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та переслідування злочину агресії, вчиненого політичним та військовим керівництвом російської федерації та надання необхідної фінансової підтримки.

Також у резолюції є рекомендація Комітету міністрів Ради Європи призначити спецпредставника щодо наслідків агресії росії щодо України.

Парламентарі також зазначили, що російська агресія спровокувала найважчу гуманітарну кризу в Європі з часів Другої світової війни, кинула виклик глобальному управлінню та призвела до різкого зростання цін на енергоносії та відсутності продовольчої безпеки.

Резолюція закликає продовжувати чинити тиск на російську федерацію з метою припинення бойових дій, виведення військ із суверенної території України та дотримання норм міжнародного права.

Документ закликає прагнути розірвати енергетичну залежність від російської федерації, прискорюючи енергетичний перехід та водночас досліджуючи альтернативи імпорту енергії з російської федерації.

Резолюція була підтримана майже одноголосно - 144 проголосували "за" із 147 присутніх.